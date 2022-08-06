جامعة مصر تحتفل بتخريج دفعة كلية الطب البشري بحضور محمد صبحي وعادل عدوي

احتفلت كلية الطب البشري جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بحفل تخرج طلاب العام الدراسي 2021ـ2022، بحضور الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق، والفنان محمد صبحي، والدكتورة رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي.

أقيم الحفل برعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بحضور الدكتور أشرف حيدر القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور شريف رفعت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور نهاد المحبوب عميد كلية الطب البشري بالجامعة.

وعلى هامش الحفل، كرم القائم بأعمال رئيس الجامعة، الفنان محمد صبحي، والدكتور عادل عدوي، والمستشار الثقافي لدولة الأردن عبدالله الحراحشة، والدكتورة رانيا علواني، علما بأن الحفل بدأ بتلاوة آيات من القران الكريم، وعزف السلام الوطني.

وحرص الفنان القدير محمد صبحي، على توجيه كلمة، قال فيها إن الإنسان يبني أمة ولا يهدمها فالطبيب يجب ان يكون في قمة هرم هذا المجتمع وليس الفنان لانه الطبيب والعالم والباحث العلمي.

وذكر الدكتور عادل عدوي: "ألف مبرووك لزملائي الطلاب فهم أصبحوا أطباء زملاء مهنة واقدم التحية لكل أب وأم في هذا الحفل".

وأضاف: "الطبيب في المجتمع المصري يسمى الحكيم فأنتم حكماء الزمان وافراد المجتمع يطلبون منكم المشورى، تاليا قوله تعالى فمن يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا، ولا ننسى مرور العالم بجائحة كورنا فكان الطبيب في صدارة المشهد لمواجهة الجائجة، وأنتم تختلفون عن كل المهن لا يراقبكم إلا الله فضعو الله نصب أعينكم والمريض في أعماق قلوبكم وتحية لكل من اسهم بالانتهاء بكم من مراحل التعلم واجبة للراحلة الدكتورة سعاد كفافى".

وقال الدكتور أشرف حيدر غالب، القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، : "اليوم هو اليوم الثالث من حفلات التخرج للجامعة وهو من الأيام الجميلة ألف مبرووك لأولياء الأمور على هذا العمل العظيم الذى شهد تخرج أبنائكم، وأنا اليوم أعتبر نفسي في حفل تخرج خاص بي لأني امتهن الطب وأستاذ في طب القصر العيني".

فيما قدم الدكتور نهاد المحبوب عميد كلية الطب البشري جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، التحية لضيوف الحفل، كما هنأ الطلاب وأولياء أمورهم على التخرج والاستعداد لخوض الحياة العملية بعد أن تم تأهيلهم على أعلى مستوى داخل الكلية من خلال توفير كل الدعم لهم من معامل ومختبرات وأدوات تساعدهم على التسلح بكل ما هو جديد في عالم الطب وخوض التجارب العملية بكل قوة.