أول سفينة أجنبية ترسو في أوكرانيا منذ الغزو الروسي

أعلن وزير البنية التحتية الأوكراني، أولكسندر كوبراكوف، اليوم السبت، أن سفينة ترفع علم بربادوس وصلت إلى أوكرانيا، وتعد الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي وسيتم تحميلها بالحبوب.

وأضاف كوبراكوف أن سفينة الشحن العامة "فولمار إس" التي ترفع علم بربادوس وصلت إلى ميناء تشورنومورسك الأوكراني.

وأكد في منشور على فيسبوك: "نحن نفعل (كل شيء) ممكن لضمان قدرة موانئنا على استقبال المزيد من السفن والتعامل معها.. وعلى وجه الخصوص، نخطط للوصول إلى مستوى ما لا يقل عن ثلاث إلى خمس سفن يوميا في غضون أسبوعين".

وأضاف أن أوكرانيا تهدف في النهاية إلى شحن ثلاثة ملايين طن شهريا من موانئها على البحر الأسود.

ولا يزال ما يقرب من 20 مليون طن من الحبوب من محاصيل العام الماضي عالقة في البلاد.

وبدأت أوكرانيا في استئناف صادرات الحبوب في إطار اتفاق يشرف على تنفيذه مركز التنسيق المشترك في إسطنبول، حيث يعمل موظفون من روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في 27 يوليو الماضي أن اتفاقية الحبوب دخلت حيز التنفيذ، معلنا أن أول سفينة ستغادر موانئ أوكرانيا قريبا.