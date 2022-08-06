الكويت تدين العدوان على غزة وتدعو المجتمع الدولي للتحرك لوقفه

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن إدانتها واستنكارها للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي أدى إلى استشهاد وجرح العشرات.



وأوضحت الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم السبت أن هذا العدوان الغاشم يأتي استمرارا للجرائم التي تقوم بها قوات الاحتلال، وإصرارا على انتهاكها السافر لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".



ودعت الكويت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته بالتحرك الفوري والسريع لوقف تلك الاعتداءات السافرة وضمان احترام سلطات الاحتلال لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي والتزامها بقرارات الشرعية الدولية.