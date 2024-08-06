إعلام أمريكي: كامالا هاريس تختار حاكم ولاية مينيسوتا لمنصب نائب الرئيس

قالت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، إن «المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية كامالا هاريس، اختارت حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز، لمنصب نائب الرئيس».

ومن المقرر أن تقدم المرشحة الديمقراطية لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، كامالا هاريس، مرشحها لمنصب نائب الرئيس خلال تجمع حاشد، مساء اليوم الثلاثاء في مدينة فيلادلفيا أكبر مدن ولاية بنسلفانيا، وفقا لما نقلته وكالة «الأسوشييتد برس».

ووفقا للوكالة الأمريكية، فقد تركزت الخيارات على 3 مرشحين نهائيين، وهم حاكم ولاية بنسلفانيا، جوش شابيرو، وعضو مجلس الشيوخ عن ولاية أريزونا، مارك كيلي، وحاكم ولاية مينيسوتا تيم والز.

وسوف يمثل هذا إنجازًا كبيرًا آخر في غضون أسبوعين فقط، منذ تحرك نائبة الرئيس لخوض السباق الانتخابي، حيث كانت تعمل جاهدة منذ ذلك الحين على بناء حملة، وبث روح جديدة في السباق الديمقراطي ضد الجمهوري دونالد ترامب.

ومن المقرر أن تظهر هاريس، والمرشح لمنصب نائب الرئيس في التجمع، على غرار ظهورها مع الرئيس، جو بايدن في مدينة ويلمنجتون بولاية ديلاوير في عام 2020.

وعلى نحو مشابه، في عام 2016، ظهر السيناتور تيم كين من فرجينيا الذي تم اختياره لمنصب نائب الرئيس مع هيلاري كلينتون في ميامي.