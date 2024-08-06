تعرض مسرحية «البنك سرقوه»، فى مهرجان العلمين الجديدة بنسخته الثانية، أيام 22 و 23 و 24 أغسطس، حيث تدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي حول هروب أحد المجرمين الخطرين من السجن ليخطط بعدها لسرقة أحد الأحجار الكريمة من البنك، وهي الشخصية التي يقدمها الفنان كريم محمود عبدالعزير.

ويتورط بطل العمل كريم محمود عبد العزيز، مع باقي أعضاء العصابة في سرقة البنك، وهي العصابة التي تضم كل من الفنان أوس أوس، والفنانة ميرنا جميل.

والمسرحية من بطولة كريم محمود عبد العزيز، والنجم اشرف عبدالباقي، أوس أوس، ميرنا جميل، سلوى خطاب، سليمان عيد، مصطفى بسيط، إبرام سمير، مصطفى البنا، شريف حسني، ومن إخراج أشرف عبد الباقي.

مسرحية "البنك سرقوه" تعرض في مهرجان العلمين بدورته الثانية في إطار التعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وموسم الرياض وهيئة الترفيه السعودية.