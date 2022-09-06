روسيا تدعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإدانة الهجمات الأوكرانية على محطة زابوروجيه

دعا المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإدانة الهجمات الأوكرانية المستمرة على محطة زابوروجيه النووية" .. موضحًا أن روسيا ترحب بقرار وكالة الطاقة الذرية بشأن وجود ممثلين دائمين لها داخل محطة زابوروجيه ومستعدة للتعاون التام معها.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية اليوم الثلاثاء، عن نيبينزيا قوله: "ان دعوات نزع السلاح في المناطق المحيطة بمحطة زابوروجيه النووية غير مجدية، لأن الأوكرانيين سيدخلون على الفور إلى المنطقة إذا حدث ذلك".

وأشار نيبينزيا إلى أن "روسيا تأسف لعدم الإشارة في تقرير وكالة الطاقة الذرية إلى مصدر قصف محطة زابوروجيه النووية".

من ناحية أخرى، أفاد المكتب الصحفي لشركة روساتوم النووية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن روسيا وميانمار وقعتا خارطة طريق للتعاون في الاستخدام السلمي للطاقة النووية للفترة من 2022 إلى 2023.

وذكرت وكالة تاس الروسية أن أطراف الاتفاقية هم روساتوم ووزارة العلوم والتكنولوجيا الروسية مع وزارة الطاقة الكهربائية في جمهورية اتحاد ميانمار.

ونوهت إلى أن مراسم التوقيع جرت في المنتدى الاقتصادي الشرقي.

وبحسب خدمة روساتوم الصحفية، وقع الوثيقة المدير العام لروساتوم أليكسي ليكاتشيف، ووزير الاتحاد للعلوم والتكنولوجيا في ميانمار ميو ثين كياو، ووزير الاتحاد للطاقة الكهربائية في ميانمار ثونغ هان، ورئيس وزراء جمهورية اتحاد ميانمار الجنرال مين أونج هلاينج.

وأضافت الخدمة "تحدد خارطة الطريق الخطوات المحددة لتعزيز التعاون الروسي - الميانماري في المجال النووي. وتنص الوثيقة على وجه الخصوص على توسيع الإطار القانوني الثنائي، وإمكانية تنفيذ مشروع مفاعلات نموذجية صغيرة في ميانمار، فضلاً عن تدريب الأفراد والعمل المتعلق تحسين القبول العام للطاقة النووية في ميانمار ".