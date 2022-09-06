قطر تدين بشدة تفجيرا قرب السفارة الروسية في أفغانستان

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي وقع قرب سفارة روسيا الاتحادية في العاصمة الأفغانية كابول، وأدى إلى سقوط قتلى، بينهم دبلوماسيون روسيون، وعدد من الجرحى.

وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت الرافض للعنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب، كما شددت على أهمية توفير الحماية اللازمة لجميع البعثات الدبلوماسية وموظفيها باعتبارها من ركائز النظام الدولي،بحسب وكالة الأنباء القطرية(قنا).

وعبرت الوزارة، عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا، ولحكومتي وشعبي روسيا الاتحادية وأفغانستان، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.