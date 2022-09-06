ارتفاع حصيلة قتلى زلزال جنوب غرب الصين الأخير إلى أكثر من 65 شخصا

أفادت وسائل إعلام رسمية في الصين اليوم الثلاثاء بارتفاع حصيلة القتلى جراء الزلزال القوي الذي ضرب جنوب غرب البلاد مؤخرا إلى أكثر من 65 شخصا، ذلك في الوقت الذي حذرت فيه خدمات الأرصاد الجوية المحلية من هطول المزيد من الأمطار على المنطقة.

وذكرت شبكة (سي جي تي إن) الصينية على موقعها الإخباري أن الزلزال أسفر أيضا عن إصابة 170 شخصا في ولاية قانتسي و78 شخصا في ولاية شيميان، كما أن هناك 12 شخصا في عداد المفقودين.

ويواصل رجال الإنقاذ عملهم في البحث عن المزيد من الناجين والمئات من الأشخاص المفقودين جراء هذا الزلزال الذي بلغت قوته 8ر6 درجة على مقياس ريختر ووقع على بعد حوالي 43 كيلومترا جنوب شرقي مدينة "كانجدينج" في مقاطعة "سيتشوان" وعلى عمق 10 كيلومترات أمس الاثنين وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وقد طالب الرئيس الصيني شي جين بينج في وقت سابق السلطات المحلية بجعل إنقاذ الأرواح أولوية قصوى والقيام بكل ما في وسعها لإنقاذ الأشخاص في المناطق المنكوبة وتقليل الخسائر في الأرواح إلى الحد الأدنى، وذلك وفقا لما ذكرته وسائل إعلامية مختلفة.

يشار إلى أن الزلازل شائعة الحدوث إلى حد ما في الصين، خاصة في مناطق جنوب غرب البلاد التي تعد نشطة زلزاليا.