5 سيارات إطفاء تسيطر على حريق بمحل أحذية وشقة سكنية في الإسكندرية

سيطرت 5 سيارات إطفاء تابعة لقوات إدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، على نيران حريق نشب بمحل أحذية، وشقة سكنية بعقار كائن في شارع صينية الورديان، غربي المحافظة، دون أنباء عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء حسن عطية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، ومدير إدارة الحماية المدنية، حول بلاغًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بنشوب حريق بمحل تجاري، وشقة سكنية، وتم السيطرة عليه.

وبانتقال الكول الأمني، رفقة 5 سيارات إطفاء و4 تابعين لمرفق الإسعاف، ومسئولي حي غرب إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة الأولية نشوب الحريق داخل الشقة، الكائنة في الطابق الأول علوي، ومحل أحذية بالطابق الأرضي، بعقار مكون من 5 طوابق، "مأهول بالسكان" وجارٍ العمل على تبريد آثار الحريق.

ووفقًا لمصدر أمني، فقد تم السيطرة على الحريق، وجارٍ تبريد آثاره بواسطة 5 سيارات إطفاء، وتحرر محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة مينا البصل، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة، لتباشر لتحقيق.