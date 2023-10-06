روسيا تسمح بالعودة إلى صادرات الديزل المنقولة بحرا

سمحت الحكومة الروسية بالعودة إلى صادرات الديزل المنقولة، بحرا، بعد أسابيع فقط من فرض حظر أثار اضطرابات في الأسواق العالمية.

ويمكن استئناف الشحنات، شريطة تسليم الوقود إلى موانئ البلاد، عبر خطوط الأنابيب، حسب بيان صادر على حساب الحكومة على تطبيق تليجرام، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

وتم فرض حظر شبه كامل على صادرات الديزل والبنزين من روسيا، في 21 سبتمبر. وهذا أدى إلى قفزة في أسعار الديزل في أوروبا، حيث تعتبر البلاد أكبر مصدر لوقود الديزل بحرا.

وذكر البيان أن الشركات التي لا تنتج ديزل خاص بها، لكن تشحن كميات، مشتراة، من السوق المحلية، سيتعين عليها الآن أن تدفع رسوم تصدير باهظة للغاية.

وأضاف البيان أن الحكومة تستعيد الآن دعمها بشكل كامل لمصافي التكرير لضمان تلبية الطلب المحلي على الوقود وحصول المصافي على تعويض عن الفرق بين أسعار الوقود في الداخل والخارج.