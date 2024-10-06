مصدر بالحرس الثوري الإيراني ينفي إصابة إسماعيل قاآني في الهجوم الإسرائيلي على بيروت

نفى مصدر بالحرس الثوري الإيراني إصابة قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني، جراء الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال المصدر في تصريحات لوكالة «إيسنا» الإيرانية، صباح الأحد، إن «قاآني موجود في طهران ولم يسافر إلى بيروت».

ويشرف فيلق القدس على عمل الجماعات المسلحة التي تدعمها إيران في المنطقة، مثل حزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن ومجموعات في العراق وسوريا بجانب حماس في غزة.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» عن القناة 12 الإسرائيلية، السبت، أن تحقيقات تجري بشأن احتمال إصابة قائد فيلق القدس في غارة إسرائيلية على بيروت.

وذكرت القناة الإسرائيلية أن قاآني «ربما تعرض للإصابة» في الضربة الجوية التي نفذتها إسرائيل جنوبي بيروت، وقالت إنها استهدفت الزعيم المحتمل الجديد لجماعة حزب الله اللبنانية، هاشم صفي الدين.

وشوهد قاآني (67 عامًا)، آخر مرة علنًا في مكاتب حزب الله بطهران، بعد يومين من اغتيال إسرائيل الأمين العام للحزب حسن نصر الله، في لبنان، وفقًا للصور التي نشرتها وسائل الإعلام الإيرانية.

وقال 3 مسئولين إيرانيين، وفق نيويورك تايمز، إن قاآني «سافر إلى بيروت الأسبوع الماضي، للقاء كبار مسئولي حزب الله، ومساعدة المجموعة على التعافي من موجة الهجمات الإسرائيلية في لبنان».

ولم يُصرح للمسئولين بالتحدث علنًا، وطلبوا عدم نشر أسمائهم.