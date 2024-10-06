كتائب القسام تعلن مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال في عملية مركبة شرق معسكر جباليا

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس، مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال في عملية مركبة شرق معسكر جباليا.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الأحد: «في عملية مركبة.. تمكن مجاهدو القسام من تفجير عبوة شديدة الانفجار في دبابة إسرائيلية من نوع (ميركافا 4) حولها عدد من الجنود، واستهداف مجموعة الإخلاء بقذيفة مضادة للأفراد خلال محاولتها نقل الجنود القتلى والجرحى قرب ستوديو سلطان شرق معسكر جباليا شمال قطاع غزة».

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن قوات الفرقة 162 بدأت الليلة الماضية، العمل في منطقة جباليا، مشيرًا إلى أن الفرق القتالية للوائي 401 و460 استكملت تطويق المنطقة لتواصل القوات العمل في المنطقة.

وزعم في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأحد، أن «القوات بدأت العمل في جباليا بعد ورود معلومات استخبارية مسبقة، وبعد تقييم وضع مستمر وأعمال القوات في الميدان؛ التي دلت على وجود مخربين وبنى إرهابية في المنطقة إلى جانب محاولات حماس إعادة البناء في المنطقة».

وادعى أن «قوات سلاح الجو هاجمت قبل بداية العملية عشرات الأهداف العسكرية، لمساندة القوات المناورة، ومن بينها مستودعات أسلحة وبنى تحت أرضية وخلايا مخربين وبنى عسكرية إضافية».

وبحسب مزاعمه، «ستتواصل العملية - وفق الضرورة - مع تسديد ضربات ممنهجة وتدمير جذري للبنى الإرهابية في المنطقة».

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وبدأت محاصرة عشرات العائلات داخل المنازل والمدارس التي تؤوي نازحين، يأتي ذلك وسط قصف مدفعي على مناطق سكنية في جباليا البلد.

وأضافت أن طائرات مسيرة أطلقت نيرانها على منازل المواطنين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

واستشهد الصحفي حسن حمد، إثر استهداف منزله في قصف للاحتلال على مخيم جباليا.

وقال مراسل وكالة «وفا»، إن طواقم الإنقاذ والإسعاف انتشلت جثمان شهيد و5 إصابات إثر استهداف طائرات الاحتلال الحربية مدرسة الإمام الشافعي في منطقة السامر بمدينة غزة، نقلوا إلى مستشفى المعمداني في المدينة.