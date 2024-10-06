عمرو زكي: الاهتمام بالناشئين حل أزمة المهاجمين في مصر

أكد عمرو زكي، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن الاهتمام بقطاع الناشئين هو الحل لأزمة المهاجمين في مصر.

وقال عمرو زكي في تصريحات لصحيفة الرياضية السعودية: "قلة عدد المهاجمين في مصر؟ هذه الأزمة بدأت منذ 10 أعوام، وكان آخر المهاجمين الحقيقيين عماد متعب مع الأهلي".

وأضاف: "ستظل الظاهرة مستمرة طالما لم تُتَّخذ خطوات العلاج مثل الاهتمام بقاعدة الناشئين، وإحضار المدربين المتخصّصين من أجل إعداد مهاجم يستطيع قيادة الخط الأمامي للأهلي والزمالك ومنتخب مصر".

وتابع: "أقول لكل مهاجم: لا بدّ من تغيير الفكر الخاص بك عندما تنتقل إلى القطبين، فوقتها عليك وضع خطة لكي تصبح الرقم واحد في مكانك، وأن يكون كل هدفك العمل فقط ولا شيء آخر، لأنَّ الوضع سيتغير، وستخوض بطولات أكبر ومباريات أكثر".

وأتم عمرو زكي تصريحاته قائلًا: "أحب توجيه الشكر للسعودية على صنعها حراكًا هائلًا في مجال الاستثمار الرياضي على مستوى العالم، واستضافتها للأحداث الكبيرة بتنظيم رائع، وأتمنى لها مزيدًا من النجاحات والإنجازات في جميع المجالات".