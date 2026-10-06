وزير الخارجية الألماني: روسيا لديها طموحات تتجاوز أوكرانيا

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، يوم الاثنين، إن روسيا لديها طموحات أوسع تتجاوز حربها ضد أوكرانيا.

وقال فاديفول لمحطة "إن تي في" إن روسيا كانت تتمتع قبل الحرب بعلاقات جيدة مع أوكرانيا، ولم تكن تواجه أي تهديد، كما كانت لديها اتفاقيات توريد مواتية مع دول من بينها ألمانيا.

وقال: "ولهذا السبب، علينا أن نفترض أن لدى روسيا خططا أوسع".

وعندما سُئل عما يقصده، أشار فاديفول إلى تصريحات سابقة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصف فيها انهيار الاتحاد السوفيتي بأنه أكبر كارثة في القرن العشرين.

وقال فاديفول: "إذا كان ذلك هو أكبر كارثة، فمن المرجح أنه يريد عكس مسارها".

وأوضح أن الأمر يشمل أوكرانيا، وكذلك جورجيا ومولدوفا ودول البلطيق.

وقال فاديفول إن ألمانيا ستتأثر أيضًا باعتبارها حليفا، لأن دول البلطيق أعضاء في كل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأضاف الوزير أن ألمانيا لن تعتبر نفسها تحت الهجوم فقط إذا استُهدف أراضيها، بل أيضا إذا جرى انتهاك حدود حلفاء في حلف شمال الأطلسي مثل بولندا أو إستونيا أو لاتفيا أو ليتوانيا.

وقال أيضا إن ألمانيا تواجه بالفعل هجمات هجينة، مشيرا إلى حوادث طائرات مسيرة في لايبزيج وهجمات إلكترونية سابقة.

وفي أغسطس/آب، عُثر على طائرة مسيرة تحمل متفجرات بين طائرات شحن أوكرانية في مطار لايبزيج/هاله.

وتُحمل الحكومة الألمانية روسيا مسؤولية الحادث، بينما تنفي موسكو مسؤوليتها عنه.