مجلة «البحوث في مجالات التربية النوعية» بكلية التربية النوعية ضمن أفضل 100 مجلة علمية عربية بتصنيف «Arcif» لعام 2026

المجلة تحتل المرتبة الـ76 عربيًا وضمن الفئة الأولى Q1 في تخصص العلوم التربوية بمعامل تأثير يتجاوز متوسط التخصص



حققت جامعة المنيا إنجازًا علميًا جديدًا في مجال النشر العلمي والبحث الأكاديمي، بتصنيف مجلة «البحوث في مجالات التربية النوعية» الصادرة عن كلية التربية النوعية، ضمن أفضل 100 مجلة علمية عربية في التقرير السنوي لمعامل التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية «Arcif» لعام 2026، حيث جاءت في المرتبة السادسة والسبعين عربيًا من بين 1303 مجلة علمية عربية استوفت معايير التصنيف.

ويأتي هذا التصنيف تأكيدًا لتطور مستوى المجلة وحضورها في منظومة النشر العلمي العربي، حيث حصلت على معامل تأثير Arcif بلغ 1.1019، متجاوزًا متوسط معامل التأثير في تخصص العلوم التربوية البالغ 0.803، كما صُنفت ضمن الفئة الأولى Q1، وهي أعلى فئات التصنيف، من بين 151 مجلة علمية عربية في تخصص العلوم التربوية.

وأكد الدكتور عصام الدين صادق فرحات، رئيس جامعة المنيا، في بيان ، أن تصنيف المجلة ضمن أفضل 100 مجلة علمية عربية يمثل إنجازًا نوعيًا جديدًا يضاف إلى رصيد الجامعة في مجال البحث العلمي والنشر الأكاديمي، ويعكس جهود الجامعة في تطوير أوعيتها العلمية والارتقاء بجودة الإنتاج البحثي وتعزيز حضوره في مؤشرات الاستشهادات العلمية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن حصول المجلة على تصنيف Q1 وتجاوز معامل تأثيرها متوسط التخصص يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه، مؤكدًا استمرار الجامعة في دعم المجلات العلمية المحكمة الصادرة عن كلياتها، وتطوير منظومة النشر العلمي بما يسهم في زيادة انتشار البحوث وتعظيم أثرها الأكاديمي والمجتمعي.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة إيمان الشريف، عميدة كلية التربية النوعية بجامعة المنيا، عن اعتزازها بهذا الإنجاز، مؤكدة أن وصول المجلة إلى المرتبة الـ76 عربيًا وتصنيفها ضمن الفئة الأولى Q1 يمثل ثمرة لجهود الارتقاء بالمحتوى العلمي للمجلة، وتعزيز جودة البحوث المنشورة بها، والالتزام بالمعايير العلمية والأكاديمية المعتمدة.

وأوضحت أن تجاوز معامل تأثير المجلة متوسط تخصص العلوم التربوية يعكس تنامي حضورها في منظومة الاستشهادات المرجعية العربية، مشيرة إلى أن هذا التصنيف يمثل حافزًا لمواصلة تطوير المجلة وتوسيع نطاق انتشارها العلمي، بما يعزز مكانة كلية التربية النوعية وجامعة المنيا في مجال النشر الأكاديمي المتخصص.

وجاء التصنيف بعد عملية فحص وتقييم موسعة أجراها معامل «Arcif» لأكثر من 5650 عنوان مجلة علمية وبحثية عربية، صادرة عن أكثر من 2600 هيئة علمية وبحثية في الوطن العربي، حيث نجحت 1303 مجلات علمية في استيفاء معايير الاعتماد والتصنيف لعام 2026.

وأكدت شهادة الاعتماد والتميز الصادرة عن معامل «Arcif» استيفاء المجلة معايير الاعتماد والتصنيف المتوافقة مع المعايير العالمية، بما يدعم حضورها في منظومة النشر العلمي العربي ويعكس تطورها في مجال البحث الأكاديمي المتخصص.

وتعد مجلة «البحوث في مجالات التربية النوعية» إحدى الدوريات العلمية المحكمة الصادرة عن كلية التربية النوعية بجامعة المنيا، وتحمل الرقم الدولي الموحد للدوريات ISSN 1687-3424 للنسخة الورقية، وISSN 2735-3346 للنسخة الإلكترونية.

ويضاف هذا التصنيف إلى رصيد جامعة المنيا من الإنجازات البحثية، ويؤكد توجهها نحو تطوير جودة النشر العلمي وتعزيز تنافسية مجلاتها الأكاديمية وحضور إنتاجها البحثي على المستوى العربي.