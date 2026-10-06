وزير الصحة يعقد اجتماعا لمتابعة معدلات الإنجاز في مشروع التأمين الصحي الشامل

‎عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا لمتابعة مستجدات ومعدلات الإنجاز والموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، التي بلغ عدد المستفيدين بها حتى يونيو 2026 نحو 5.4 مليون مستفيد، فضلًا عن بحث أفكار وإجراءات لتطوير الخدمات الطبية المقدمة عبر المنظومة بما يلبي طموحات المواطن المصري.

‎وتابع الوزير مؤشرات الأداء بمحافظات المرحلة الأولى من المنظومة، وجاهزية محافظة المنيا تمهيدًا لضمها إليها، إلى جانب الموقف المالي وحجم الاستثمارات الصحية، مؤكدًا أهمية تبني آليات وخطط واضحة لتسريع وتيرة تطبيق المنظومة على مستوى جميع المحافظات.

‎واطلع الوزير على معدل الإنجاز في المنظومة الرقمية للمشروع والأنشطة والبرامج التوعوية التي يقدمها، مشددًا على ضرورة التنسيق والتعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ خطة التوسع وتوفير خدمات صحية شاملة ذات جودة وكفاءة عالية، حيث شهد الاجتماع التباحث لوضع حلول سريعة ومناسبة للتحديات التي تواجه سير عمل المشروع واستدامته.

حضر الاجتماع الدكتور ايهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والدكتور شريف مصطفى مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والمهندس حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل. والدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الادارة المركزية للإدارة الاستراتيجية والمهندسة مي إسماعيل مدير عام التنسيق ومتابعة المشروعات بمكتب مساعد الوزير للمشروعات القومية.