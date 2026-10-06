ترامب يتراجع عن استخدام أموال دافعي الضرائب في إعلاناته

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيستخدم أمواله السياسية الخاصة لتمويل إعلانات تروج له بعدما كانت ممولة من أموال دافعي الضرائب.

ودافع ترامب، في منشور على موقعه للتواصل الاجتماعي، عن الإعلانات التي كلفت أموالا اتحادية لا تقل عن 5ر1 مليون دولار تقريبًا، ووصفها بأنها "ترويج إيجابي لولاياتنا المتحدة الأمريكية العظيمة".

وكتب عن تمويل دافعي الضرائب لهذه الإعلانات: "هذا أمر معتاد إلى حد كبير".

وأضاف ترامب أنه "قرر إطلاق الحملات الإعلانية على مستوى البلاد، وتمويلها شخصيا من أموالٍ جمعها لصالح منظمة 'ماجا' ، وهي صندوقه السياسي.

ولم يرد البيت الأبيض على الفور على سؤال حول إمكانية تعويض المجموعة السياسية التابعة لترامب لدافعي الضرائب عن تكلفة الإعلانات التي تم بثها بالفعل، وكيفية إثبات الرئيس وفاءه بتعهده.