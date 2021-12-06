دنيا سمير غانم: شرفت بالغناء أمام الرئيس السيسي

أعربت الفنانة دنيا سمير غانم، عن سعادتها بالغناء اليوم الأحد، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية "قادرون باختلاف".

وقالت دنيا - عبر حسابها الشخصي على الفيس بوك- : شرفت النهاردة بالغناء أمام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية "قادرون باختلاف".

وأضافت " سعدت وتشرفت بكلام الرئيس السيسي ليا جدا، وبنظرته اللى كلها أبوة"، وتابعت "أحب أشكر الجمهور العظيم اللي دايما بيشجعني وشفت في عيونهم وفي ردود أفعالهم فرحتهم بوجودي في الحدث الهادف مع الملائكة اللي كانوا سببا في ثقتي بنفسي النهاردة، وبإحساسهم الصادق في تعبيرهم عن حبهم ليا، والحمد لله إن فيه حد مهتم بيهم وبيفكر فيهم وفى احتياجاتهم".

وقالت دنيا " وبشكر كل الزملاء والأساتذة إللي اتشرفت إني كنت موجودة معاهم في نفس الحفلة، وعلى رأسهم الموسيقار الكبير عمر خيرت والأستاذ أشرف عبد الباقي، سعيدة جدا إني بدأت يومي بتشجيعهم و حرصهم أنهم يطمئنوا عليا قبل ما أطلع و كمان زملائي الأعزاء مصطفي شعبان و يوسف الشريف، والمذيعين شريف مدكور و إيمان الحصري اللذين مرا بظروف صعبة واستطاعا أن يتخطاها بكل قوة وثبات بفضل ربنا ورحمته، وكنت مبسوطة، وحسيت قد إيه أغلب الموجودين مننا كان عندهم تحديات في حياتهم زي الملائكة اللي استمدينا قوتنا منهم النهاردة ومن أهلهم الأبطال".

وتابعت "كما أشكر كل القائمين علي الاحتفال، وفخورة جدا بأخويا هشام جمال لإنه اشتغل وتعب من قلبه في إخراج الحفلة و الأغاني، واختيار الأصوات اللي دخلت قلوبنا كلنا، وعن نفسي بشكره على أغنيتي "بلادي اسلمي" كلمات الشاعر الموهوب محمد إبراهيم و ألحان العبقري المتنوع هشام جمال".