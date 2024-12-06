السفير العكلوك: اجتماع تحضيري لمجلس الجامعة العربية لبحث الوضع في غزة الأحد المقبل

قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، إن مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين، سينعقد يوم الأحد في مقر الأمانة العامة في جلسة تحضيرية للاجتماع الوزاري الذي سينعقد في أقرب موعد يُتفق عليه، وغالبا سيكون في نهاية الأسبوع المقبل.

وأضاف السفير العكلوك أن الدول العربية والأمانة العامة للجامعة العربية استجابة ودعمت طلب دولة فلسطين بعقد الإجتماع الوزاري لبحث آليات تنفيذ قرارات القمة العربية الإسلامية المشتركة وقرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستويي القمة والوزاري ذات الصلة بوقف جرائم العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتطهير العرقي وتجويع المدنيين في قطاع غزة، والعمل على إنهاء تداعياتها الإنسانية الكارثية.

وأوضح مندوب فلسطين أن تأجيل الاجتماع الوزاري العربي لم يأتي لأسباب موضوعية بل لأسباب فنية أولها التحضير الجيد للإجتماع، بالإضافة إلى ضمان مشاركة أكبر عدد من وزراء الخارجية العرب.