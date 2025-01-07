قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إنّ الأمن القومي العربي ملف ثقيل، لافتا إلى أن هناك خلافات لا يمكن إنكارها، لكن وأحيانا تكون الخلافات أمرًا صحيًّا.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «المشهد» عبر فضائية «TeN»، مساء الثلاثاء، أنَّ الأمن القومي العربي كان ينظر إليه باعتباره مسطرة رأسية يبدأ بالقضية الفلسطينية باعتبارها قضية مركزية، موضحًا أن هذه المسطرة تكون من خلال اختيار مجموعة من القضايا والملفات تكون ذات أولوية وأهمية للعرب.

وتابع: «طالما هناك مصطلح أمن قومي عربي وأننا عرب ندافع عن عروبتنا، فإذن هناك أمن قومي عربي»، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تفاهم حول ما يشكله الأمن القومي العربي.

ولفت إلى أنه قبل 2011 كان لدى الدول العربية إشكالية مهمة وهي القضية الفلسطينية، حيث كان الوضع العربي مستقر.

ونوه بأنه إذا كانت هناك رغبة أن يكون هناك منهج عربي جماعي تجاه الأمن القومي العربي فهو أمر جيد، حيث ستعمل كل الدول العربية في إطار منظومة واحدة.