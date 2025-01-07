الهند: غواصو البحرية يشاركون في إنقاذ العمال المحاصرين بمنجم فحم في ولاية آسام

قال هيمانتا بيسوا سارما، رئيس وزراء ولاية آسام الهندية التي تقع شمال شرقي البلاد، اليوم الثلاثاء، إنه طلب من الغواصين في سلاح البحرية مساعدة السلطات المحلية في إنقاذ العمال التسعة المحاصرين داخل منجم للفحم في منطقة ديما هاساو حيث ارتفع مستوى المياه داخل المنجم إلى نحو 100 قدم، حسبما أفادت وكالة أنباء برس ترست أوف إنديا الهندية.

وقال سارما في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي إكس، إن الغواصين سيأتون من مدينة فيساخاباتنام بولاية أندرا براديش، ومن المتوقع وصولهم في وقت قريب.

وقال مسئول في المنطقة إن عمليات الإنقاذ مستمرة ولكن لم يتم إخراج أي عامل من المنجم حتى الآن.

وحوصر عمال المناجم صباح أمس الاثنين، في منطقة أومرانجسو بمقاطعة ديمابور هاساو، على مسافة نحو 125 ميلا (200 كيلومتر) جنوب عاصمة الولاية جواهاتي.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الهندية، إن قوات من الجيش تشارك في عملية إنقاذ العمال التسعة وإن فرقة إغاثة تضم متخصصين، مثل الغواصين وخبراء المتفجرات، مجهزين بالأدوات اللازمة، وصلت إلى الموقع في أومرانجسو.

وأعرب المسئولون في وقت سابق عن مخاوف من تعرض العمال للحصار على عمق 300 قدم تحت الأرض بعد تدفق المياه من منجم قريب غير مستخدم.

وقال كوشيك راي، وزير الحكومة المحلية الذي يراقب عملية الإنقاذ في الموقع: "نحشد الموارد لإنقاذهم".

وقال عمال في الموقع إن أكثر من 12 من العمال كانوا حوصروا داخل المنجم الذي يفتقر للحد الأدنى من تدابير السلامة، وإن بعض العمال تمكنوا من الخروج عندما بدأت المياه المتسربة من منجم قريب مهجور تملأ منجمهم.