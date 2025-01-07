بدء تصوير مسلسل «قهوة المحطة»

بدأ المخرج إسلام خيري وأبطال مسلسل "قهوة المحطة" اليوم الثلاثاء تصوير مشاهد العمل.

المسلسل من تأليف الكاتب عبد الرحيم كمال، ويشارك في بطولته مجموعة من نجوم الدراما، ومنهم أحمد خالد صالح وأحمد غزي وهالة صدقي ورياض الخولي وبيومي فؤاد وانتصار وحسن أبو الروس وفاتن سعيد واحمد ماجد.

بأتي تصوير العمل إستعداداً لعرضه في شهر رمضان المقبل، وذلك بعد أن انتهى المخرج وإدارة شركة سينرجي للانتاج من كل التحضيرات والترشيحات لأبطاله التي بدأت منذ شهور وسط كتمان وسرية تامة حول العمل، الذي يعد بطولة جماعية على شاشة الدراما المصرية.

تدور أحداث "قهوة المحطة" التي تقع في 15 حلقة في إطار اجتماعي مغلف بالتشويق للكشف عن جريمة يتعرض لها أحد أبطال العمل.

يذكر أن المخرج إسلام خيري عكف في الأيام الماضية على إجراء عدد من بروڤات الطاولة برفقة كل نجومه في شركة الانتاج قبل انطلاق التصوير اليوم حرصاً منه على اندماج كل أبطاله مع الشخصيات التي سنشاهدها في الشهر الفضيل