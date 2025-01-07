صلاح يرد على كاراجر: أنت مهووس بي

خرج محمد صلاح، نجم ليفربول، عن صمته ليرد على أسطورة الريدز جايمي كاراجر بعد انتقاده له مؤخرا بسبب منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

القصة تعود لمشاركة محمد صلاح لصورة من مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، تجمعه بالثنائي ألكسندر أرنولد وفيرجيل فان دايك، وهو ما فهمه البعض أنها رسالة ضمنية من صلاح بشأن عدم تجديد عقده هو والثنائي أرنولد وفان دايك، من جانب إدارة النادي حتى الآن.

من جانبه انتقد كاراجر الصورة التي شاركها صلاح في مباراة مانشستر يونايتد وأشاد باحترافية فان دايك في تصريحات عبر شبكة «سكاي سبورتس».

انتقاد كاراجر أثار حفيظة صلاح الذي شارك مقابلة كاراجر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» معلقا عليها:" بدأت أعتقد أنك مهووسا بي".

ليرد كاراجر على تعليق صلاح، قائلا:" دائما ما كنت مهووسا بك ياموو..آمل أن يستمر هذا الهوس في الموسم المقبل".

جدير بالذكر أن كاراجر دائم الانتقاد في الموسم الحالي لمحمد صلاح في أزمة تجديد تعاقده مع ليفربول، ويتخذ النجم الإنجليزي جانب الإدارة في موقفها وسياستها بتجديد النجوم الذين تخطوا حاجز الثلاثين عاما موسما بموسم وفقا لحالته الفنية والبدنية.

وينتهي تعاقد محمد صلاح، المتصدر لسباق هدافي الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي برصيد 18 هدفا، في يونيو 2025 ويحق للنجم المصري في الوقت الحالي التفاوض للانتقال لأي ناد في الانتقالات الصيفية المقبلة.