 نائب محافظ الإسماعيلية يشهد قداس عيد الميلاد بمطرانية الأقباط الأرثوذكس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نائب محافظ الإسماعيلية يشهد قداس عيد الميلاد بمطرانية الأقباط الأرثوذكس

أميرة محمدين
نشر في: الثلاثاء 7 يناير 2025 - 2:28 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 7 يناير 2025 - 2:28 ص

شهد المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة الأنبا بيشوي "مطرانية الأقباط الأرثوذكس".
وقدم عصام التهنئة للأنبا سارافيم، مطران الأقباط الأرثوذكس، ولأقباط الإسماعيلية، ناقلاً تهنئة اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، للجميع بمناسبة احتفال عيد الميلاد، مؤكدًا أهمية تعزيز قيم الوحدة الوطنية والمحبة بين جميع أبناء الشعب المصري.
وأشار عصام إلى أن علاقات المحبة والألفة بين المصريين لا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد، بل هي ثوابت في عقيدة المصريين ومتوارثة عبر الأجيال.
تأتي هذه المشاركة حرصًا من محافظة الإسماعيلية على مشاركة الأقباط احتفالاتهم بالمناسبات الدينية، تأكيدًا على العلاقات الوطيدة التي تجمع بين جميع أطياف المجتمع المصري.

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