أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بوفاة 50 فلسطينيا ضمن ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا.

نقلت الوكالة عن سفير دولة فلسطين لدى تركيا، فائد مصطفى، إفادته اليوم الثلاثاء، بمصرع 19 لاجئًا فلسطينيا في شمال سوريا، ما يرفع الحصيلة إلى 50 قتيلا.

وأفاد السفير مصطفى، بوفاة اللاجئ محمد صالح الأبطح، وزوجته، وابنته، واثنين من أحفاده من سلقين بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا، واللاجئ إسماعيل عبدالرازق موسى وأطفاله الثلاثة، واللاجئ عبد الله عارف أحمد وزوجته وأطفاله الأربعة في منطقة جنديرس شمال حلب، واللاجئ يوسف سليمان غازي وزجته وابنتيه في المنطقة نفسها.

وكان قد جرى أمس انتشال 13 جثة من مخيم الرمل، و5 في محافظة جبلة، و3 في حلب، وآخر من منطقة جنديرس.

وتقع ثلاثة مخيمات فلسطينية ضمن دائرة الزلزال، وهي: مخيم الرمل في اللاذقية، ومخيم النيرب، ومخيم حندرات في حلب، إضافة إلى تجمعات فلسطينية متفرقة في المحافظات الشمالية بسوريا.

أما في تركيا، ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 9 بعد وفاة فلسطيني وولديه فجر هذا اليوم، علما أن ستة أشخاص لقوا حتفهم يوم أمس.

وضرب زلزال بقوّة 7,8 درجة تركيا وسوريا فجر أمس الاثنين، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى، كما دمّر العديد من المباني فيما شعر به سكان مصر ولبنان وقبرص.

ووصل عدد ضحايا زلزال تركيا إلى وفق آخر إحصائية رسمية صادرة عن السلطات عن مقتل 3419 شخصا، فضلا عن إصابة 20 ألفا و534 جريحا.

بينما تشير أحدث الإحصائيات عن زلزال سوريا، إلى سقوط 1586 قتيلاً و3648 مصاباً.

في حين تبقى كل هذه الأرقام غير نهائية، في ظل مواصلة البحث عن جثامين أو أحياء محتملين تحت أنقاض المباني التي دمرها الزلزال، علما بأن ظروفا مناخية قاسية ونقصا حادا في المعدات تعرقل جهود البحث والإنقاذ في تركيا وسوريا على الترتيب.