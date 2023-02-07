وصول وزير الخارجية الروسي إلى مالي لبحث توسيع التعاون بين البلدين

وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، إلى مالي في زيارة رسمية لبحث توسيع التعاون بين البلدين.



وأكدت وزارة الخارجية الروسية -في بيان حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- أن المباحثات ستتطرق إلى تعزيز التعاون بين موسكو وباماكو في المجالات العسكرية التقنية والتجارية والاقتصادية والاستثمارية، فضلا عن تكثيف التعاون في المجالات الواعدة مثل تطوير الاحتياطيات المعدنية والاستكشاف الجيولوجي والطاقة والبنية التحتية والزراعة.



وأضاف البيان أن المباحثات ستتناول أيضا تسليم القمح والأسمدة والمنتجات النفطية الروسية إلى مالي، كما سيتم بحث القضايا الدولية والإفريقية مع التركيز على الأحداث حول أوكرانيا ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء وغرب إفريقيا.