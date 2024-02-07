رئيسة جمعية الأوتيزم: شخصية طه دسوقي في مسسلسل حالة خاصة خلتني أعيط

أشادت داليا سليمان رئيس الجمعية المصرية للأوتيزم، بأداء الفنان طه دسوقي في شخصية "نديم أبو سريع"، في مسلسل "حالة خاصة"، قائلة: "خلاني أعيط ومبهورة باهتمامه بالتفاصيل والأداء الدقيق".

وكشفت خلال لقاء عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، عن كواليس مساعدة الجمعية لأبطال العمل والفنان طه دسوقي لأداء شخصية مصاب بالتوحد، قائلة: "المنتج طارق الجنايني جاب "الكاست" للتعرف عليهم ومنحهم كورس بسيط عن مرض التوحد وقابلوا حالات كتيرة مختلفة".

واصلت: "اشتغلت مع ناس كتيرة لكن فريق مسلسل حالة خاصة مميز جدا مش عارفة سبب حماسهم وشغفهم في البحث والاطلاع حتى طه دسوقي كان بيكلمني يسألني على تفاصيل كتيرة زي لو حد مصاب بالتوحد يمسك إيد بنت ازاي؟ وهي تفاصيل هائلة وهذا ما احترمته فيه إنه مهتم بأدق التفاصيل".

استطردت: " قمت بتعريفهم على مجموعة من الأطفال في "السنتر" وكنت حاسة إنهم سينتقون "عبد الله" للقيام بالدور وأداء شخصيته عشان كده خليته أخر واحد يشوفوه نفس الشخصية حمل "الهيد فونز" والشنطة بنفس طريقة حمل الحقيبة ونفس طريقة الخجل".

أكملت: "بعد ما شوفت أداء طه دسوقي اتصدمت، وخلاني أعيط.. اللي عمله مسلسل حالة خاصة مش هقدر أعمله في مليون سنة".