رويترز: مقتل قائد كتائب حزب الله العراقية في ضربة ببغداد

أفادت وكالة رويترز، نقلا عن مصدرين أمنيين، بمقتل قائد كتائب حزب الله العراقية في ضربة بطائرة مسيرة في بغداد.



وكان قصف بطائرة مسيرة استهدف، اليوم الأربعاء، سيارة في شرق بغداد، وسط تصعيد إقليمي تخللته ضربات أمريكية على فصائل مسلحة مرتبطة بإيران.



من جهته، قال مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية إن "طائرة مسيرة استهدفت بثلاثة صواريخ سيارة دفع رباعي في منطقة المشتل في شرق العاصمة بغداد".



وبحسب مصدر أمني ثانٍ أكّد وقوع الهجوم، فإنّ السيارة كان يستقلها قيادي في "الحشد الشعبي"، وهو تحالف فصائل مسلحة باتت منضوية في القوات الرسمية.



وكانت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة إلى العراق جينين هينيس قد أكدت أن الهجمات المستمرة على العراق تهدد استقراره "الذي تحقق بشق الأنفس".



وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية فجر السبت الماضي، شن غارات جوية في العراق وسوريا ضد أهداف مرتبطة بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وجماعات مسلحة تابعة له.



وأكد البيان أن القوات العسكرية الأمريكية ضربت أكثر من 85 هدفا مع العديد من الطائرات التي تضم قاذفات بعيدة المدى انطلقت من الولايات المتحدة، واستخدمت الغارات الجوية أكثر من 125 ذخيرة دقيقة التوجيه.



وجاء ذلك ردا على الهجوم الصاروخي على قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن يوم 28 يناير، الذي أسفر عن مقتل 3 عسكريين أمريكيين وإصابة آخرين بجروح.