مدير مديرية الشباب بدمياط يؤكد استعداد مركز شباب تفتيش ثان للعمل مجددا

تفقد الدكتور وليد الشاذلي، مدير مديرية الشباب والرياضة في دمياط، مركز شباب تفتيش ثان، التابع لإدارة شباب كفر سعد، حيث تفقد مركز الشباب والملاعب، وصالة الجيم الموجودة داخل المركز.

وأوضح بيان أصدره الدكتور وليد الشاذلي، اليوم الأربعاء، أن هذه الزيارة تأتي في إطار استعدادات المحافظة لافتتاح مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورفع قدرات البنية الأساسية، والخدمات والمرافق لقرى الريف المصري.

وتابع "الشاذلي"، أن محافظة دمياط تدخل ضمن المبادرة الرئاسية بـ28 قرية بإجمالي 219 تابعًا بمركز كفر سعد ضمن أعمال هذه المبادرة التاريخية.

وأكد أن مبادرة «حياة كريمة» تعد مشروعًا قوميًا عملاقًا لتنفيذ قرى نموذجية وتطوير الريف المصري، مشيرًا إلى أهمية توحيد الجهود لتنفيذ العديد من التداخلات المطلوبة للبنية الأساسية والمرافق بمركز كفر سعد، لتقديم الخدمات لأهالي تلك القرى.

وأضاف أنه تم الانتهاء من كل الأعمال الإنشائية لمركز الشباب، وأصبح جاهزا لاستلامه، وبدء العمل به لخدمه شباب القرية، ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.