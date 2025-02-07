صحة غزة: أكثر من 25 ألف مصاب يحتاجون علاجا خارج غزة بشكل عاجل

قال الدكتور خليل الدقران، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يزال مستمرا في عدم الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية والبروتوكول الإنساني لوقف إطلاق النار، والذي يضمن إدخال المساعدات الطبية والوقود والمعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام وانتشال الضحايا.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر «TEN»، أن أكثر من 13 ألف شهيد لا يزالون تحت الركام في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الاحتلال يمنع وصول المعدات الثقيلة والرافعات اللازمة لإزالة الأنقاض بما يعيق عمليات الإنقاذ والإعمار.

وتابع: «حتى اللحظة، لم تصل من المساعدات الكميات الكافية للمواطنين في قطاع غزة، خاصة أن معظم السكان الآن يسكنون الشوارع بلا مأوى؛ لعدم وجود خيام أو كرفانات لإيواء السكان، بعد أن دمر جيش الاحتلال أكثر من 80% من المنازل منذ بداية الحرب».

وأوضح أن الاتفاق ينص على إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميًا إلى غزة، لافتا في الوقت ذاته إلى وجود أكثر من 25 ألف مصاب ومريض يحتاجون إلى علاج خارج القطاع بشكل عاجل.

وأشار إلى أن الظلام الدامس لا يزال يخيم على القطاع؛ مشددا على أهمية الوقود الضروري لتشغيل المستشفيات والبلديات وعودة المؤسسات التعليمية، مناشدا المجتمع الدولي والوسطاء بالتدخل للضغط على الاحتلال للسماح بدخول الوقود والمعدات الثقيلة.