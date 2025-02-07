أعلنت نقابة الصحفيين عن عقد مؤتمر صحفي يوم السبت المقبل، الموافق 8 فبراير 2025، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، للإعلان عن بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمي، الذي يهدف إلى توفير خدمات نقابية متطورة تعتمد على أحدث التقنيات الرقمية، مما يسهم في تسهيل حصول الأعضاء على مختلف الخدمات بسرعة وكفاءة.

وبحسب بيان النقابة، يُعد مشروع التحول الرقمي نقلة نوعية في أتمتة الإجراءات الإدارية والخدمية لنقابة الصحفيين، حيث سيتمكن الصحفيون وأسرهم من الوصول إلى الخدمات النقابية إلكترونيًا، بما في ذلك سداد الاشتراكات والرسوم بسهولة وأمان، والاستفادة من الخدمات الاجتماعية والصحية، بالإضافة إلى متابعة الطلبات والإجراءات النقابية إلكترونيًا عبر المنصة الرقمية وتطبيق الهاتف المحمول.