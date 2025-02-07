وزير الخارجية يلتقي أعضاء السلك الدبلوماسي لمناقشة التطورات الإقليمية

عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اجتماعًا مع أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من الدرجات الحديثة والمتوسطة، في إطار الحرص على التواصل المستمر والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول التطورات الإقليمية المتسارعة، إضافةً إلى مناقشة سبل تطوير آليات العمل الدبلوماسي.

وأكد وزير الخارجية خلال اللقاء المسئولية الكبيرة التي تقع على عاتق الدبلوماسيين المصريين في تمثيل مصر بالخارج، خاصةً في ظل الأزمات الإقليمية غير المسبوقة التي تمر بها المنطقة، مشددا على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتنفيذ أولويات السياسة الخارجية المصرية، والدفاع عن المصالح الوطنية، مع الالتزام بأعلى معايير المهنية والكفاءة.

كما أوضح الوزير عبد العاطي أهمية التكامل والتنسيق بين مختلف القطاعات والإدارات داخل الوزارة والبعثات الدبلوماسية المصرية، بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة وتعزيز الأمن القومي المصري.

وأكد اهتمام الوزارة بتمكين الكوادر الشابة، والاستفادة من الخبرات المتراكمة للأجيال السابقة، مشيرًا إلى أن الدبلوماسية المصرية تعتمد على مزيج متوازن من التجربة والخبرة، إلى جانب الحيوية والابتكار الذي يقدمه الشباب.

وفي ختام اللقاء، دار نقاش تفاعلي بين الوزير عبد العاطي وأعضاء السلك الدبلوماسي، حيث استمع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول التطورات الإقليمية وسبل تعزيز الأداء الدبلوماسي المصري في المرحلة المقبلة.