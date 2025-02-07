الأهلي يتراجع عن صفقة «تحت السن» بعد استشارة كولر

قررت إدارة النادي الأهلي برئاسة، محمود الخطيب التراجع عن إبرام صفقة التعاقد مع أحد اللاعبين الأجانب، في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك بعد استشارة مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول.

وكانت إدارة الأهلي قد وضعت أكثر من لاعب أجنبي تحت سن 21 عامًا، بهدف اختيار أحدهم لضمه في الشتاء الجاري، في إطار تدعيم صفوف الفريق الأول بعناصر جديدة، وذلك بعد شغل جميع مقاعد اللاعبين الأجانب "فوق السن" في قائمة الأحمر.

وعرض مسئولو الأهلي على مارسيل كولر فكرة التعاقد مع لاعب أجنبي "تحت السن" في الشتاء الجاري، إلا أن المدرب السويسري اعترض على تلك الفكرة، مُشيرًا إلى أن اللاعبين المعروضين عليه لا يجد في أحدهم ما يقدم الإضافة للفريق في الفترة القادمة.

وأكد كولر لمسئولي الأهلي أنه يفضل الاستمرار بقائمة اللاعبين الحالية حتى الصيف القادم، وأنه لا يؤيد التعاقد مع لاعبين لا يقدمون الإضافة للفريق، وهو الأمر الذي دفع إدارة الأحمر للتراجع عن إبرام أي صفقات جديدة، وإغلاق فترة الانتقالات الشتوية بالتعاقد مع السلوفيني نيتس جراديشار، وأحمد رضا، ومصطفى العش، وأشرف بن شرقي.