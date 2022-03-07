بريطانيا: شبكة الإنترنت في أوكرانيا قد تتعطل بسبب الضربات الروسية

أظهر تقييم استخباراتي لوزارة الدفاع البريطانية، بشأن التطورات في أوكرانيا، اليوم الاثنين، أن روسيا ربما تستهدف حاليا البنية التحتية للاتصالات في أوكرانيا، حتى لا يتسنى للمواطنين الوصول إلى المصادر الموثوقة للأنباء والمعلومات.

وجاء في التقييم أن هناك أنباء عن قيام روسيا بقصف برج تلفزيوني في خاركيف أمس، ما أدى إلى توقف البث. ويأتي هذا بعد قصف مماثل استهدف برجا تلفزيونيا في كييف في الأول من مارس.

كما جاء فيه أنه "من المرجح للغاية أن يتعطل الوصول إلى الإنترنت في أوكرانيا من جراء الأضرار التي تسببها الضربات الروسية على البنية التحتية، وخلال الأسبوع الماضي، تم الإبلاغ عن انقطاعات للإنترنت في ماريوبول وسومي وكييف وخاركيف".