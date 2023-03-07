 اقتحام مخيم جنين.. إسقاط مسيرة إسرائيلية واعتقال أبناء منفذ عملية حوارة - بوابة الشروق
الثلاثاء 7 مارس 2023 4:49 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد التوسع في استيراد الدجاج البرازيلي لحل أزمة الدواجن؟

النتـائـج تصويت

اقتحام مخيم جنين.. إسقاط مسيرة إسرائيلية واعتقال أبناء منفذ عملية حوارة

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 7 مارس 2023 - 4:45 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 مارس 2023 - 4:45 م

 

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، باعتقال أبناء منفذ عملية حوارة في نابلس، وذلك خلال اقتحام مخيم جنين.

وقالت هيئة البث، إن الأشقاء خالد وعبد وقسام خروشة الذين تم اعتقالهم بنابلس، هم أبناء منفذ عملية حوارة التي قُتِل فيها مستوطنان.

وجدَّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحامها لمدينة جنين وتحديدا الأطراف الشمالية للمخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

يأتي هذا فيما أفادت القناة 13 الإسرائيلية، بإسقاط طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين.

وسبق أن قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار بشكل مباشر على سيارة إسعاف في جنين أثناء اقتحامها للمخيم.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن الاقتحام أسفر عن ارتقاء شهيد وخمس إصابات جراء عدوان الاحتلال على جنين، علما بأن وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن ارتقاء أربعة شهداء.

في سياق متصل، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن قوات الجيش استخدمت مروحية للإجلاء من جنين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك