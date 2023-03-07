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أفادت هيئة البث الإسرائيلية، باعتقال أبناء منفذ عملية حوارة في نابلس، وذلك خلال اقتحام مخيم جنين.

وقالت هيئة البث، إن الأشقاء خالد وعبد وقسام خروشة الذين تم اعتقالهم بنابلس، هم أبناء منفذ عملية حوارة التي قُتِل فيها مستوطنان.

وجدَّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحامها لمدينة جنين وتحديدا الأطراف الشمالية للمخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

يأتي هذا فيما أفادت القناة 13 الإسرائيلية، بإسقاط طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين.

وسبق أن قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار بشكل مباشر على سيارة إسعاف في جنين أثناء اقتحامها للمخيم.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن الاقتحام أسفر عن ارتقاء شهيد وخمس إصابات جراء عدوان الاحتلال على جنين، علما بأن وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن ارتقاء أربعة شهداء.

في سياق متصل، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن قوات الجيش استخدمت مروحية للإجلاء من جنين.

تغطية صحفية: اشتباكات مستمرة في مخيم جنين. pic.twitter.com/cb3GvRuhm8 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 7, 2023