حسين الجسمي يطرح الأغنية الشعبية الجامعة بين الموسيقي البدوية والشامية «صوبنا»

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طرح المطرب حسين الجسمي، أغنية جديدة تحمل اسم "صوبنا" الذي جدد من خلالها التعاون مع أشعار الدكتور مانع بن سعيد العتيبة.

الأغنية تندرج تحت إطار الأغاني الشعبية التي تجمع بين الموسيقي البدوية والشامية.

وجاءت ويقول في مطلعها:

"صوبنا صوبنا يالزين كله

صوبنا يا عويد الخيزرانه

كان ما لك معزّب في المحله

إقلط ولك معازيب وضِمانه

تَبزِغ نجوم وتبين الأهلّه

لكن البدر يغرينا بيانه

وانت بدرٍ نهب قلبي وشله

شل قلبي و لا ردّه مكانه"

أغنية "صوبنا" توزيع ومكساج وماستر حسام كامل، وتم تسجيلها وتنفيذها موسيقياً في ستوديوهات فنون الإمارات في دبي.

وتم عرض أغنية "صوبنا" من خلال فيديو ممنتج متضمن كلمات الأغنية حصريًا عبر القناة الرسمية للفنان حسين الجسمي في موقع YouTube، بالإضافة الى نشرها وعرضها عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وجميع المكتبات والمنصات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات.