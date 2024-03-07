انطلاق رحلات اعرف بلدك لطلائع المنيا بمحافظة الاقصر

صرح مندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، أن فعاليات البرنامج القومى اعرف بلدك والذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة" الإدارة المركزية لتنمية النشء" بمركز التعليم المدنى بمدينة الأقصر، انطلقت اليوم؛ بهدف تأكيد الهويه الوطنيه لابناءنا النشء من خلال الشعور بالولاء والانتماء نحو وطنهم العزيز مصر حيث تعتبر مدينة الأقصر اصل الحضارة المصرية القديمة.

وتم التنفيذ خلال الفترة من 3 إلى 8 مارس الجاري، وشاركت محافظة المنيا بعدد 22 طليع وطليعة بوجود مشرف للرحلة ممثل المنيا مسامح ابراهيم بإدارة تنمية النشئ وقد تم تنفيذ البرنامج الاتى على مدار فترة الرحلة،فى اليوم الاول تم الاستقبال لجميع الطلائع المشاركين وعمل لقاء تعارف وشرح برنامج المعسكر،تنفيذ ورشة تنمية بشرية ،خدمة مجتمعية، سلوكيات، تنمية بيئية، وفى اليوم الثانى تم تنفيذ زيارة للبر الغربى "معبد حتشبسوت / ووادي الملكيات "، وفى الفترة المسائية تم تنفيذ أنشطة وورش فنون تشكيلية، فى اليوم الثالث تم تنفيذ دورة رياضية بين جميع المشاركين وأنشطة مختلفة، مشاهدة عرض الصوت والضوء بمعبد الكرنك، تنفيذ جولة حرة لجميع الأفواج المشاركة، تنفيذ زيارة لمعبد الكرنك صباحا، تنفيذ زيارة إلى جزيرة الموز،وفى المساء تم تنفيذ أنشطة فنية وثقافية ورياضية وترويحية.