حقيقة وفاة الطفلة المعتدى عليها داخل حمام مسجد بالعاشر من رمضان

نفت أسرة الطفلة، التي تعرضت لاعتداء داخل حمام سوق بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، الأنباء المتداولة بشأن وفاتها، مؤكدة أنها لا تزال على قيد الحياة، لكنها تعاني من صدمة نفسية شديدة.

وأوضح أحد أفراد الأسرة، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن الصورة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يُزعم أنها تخص الطفلة، ليست لها، مطالبًا الجميع بتحري الدقة وعدم نشر معلومات مغلوطة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بلاغًا من الأهالي يفيد بإلقاء القبض على شاب في منتصف العقد الثالث من العمر، بعد اتهامه بالاعتداء على طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات داخل حمام مسجد بمنطقة السوق في الحي العاشر، وتحديدًا في نطاق "ابني بيتك".

وكشفت التحريات الأولية صحة الواقعة، حيث تم التحفظ على المتهم، وتحرير المحضر رقم 1365 لسنة 2025 جنح ثان العاشر من رمضان، فيما قررت النيابة العامة عرض الطفلة على الطب الشرعي، وطلبت تحريات المباحث لاستكمال التحقيقات.