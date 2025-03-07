ماريسكا يكشف موقف بالمر من صيامه التهديفي

تحدَّث إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي، عن جاهزية لاعبيه قبل مواجهة ليستر سيتي على ملعب ستامفورد بريدج، يوم الأحد، ضمن الجولة رقم 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال ماريسكا في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "من الآن وصاعدًا كل المباريات مهمة. نركز على مواجهة ليستر بنسبة 100%".

وأضاف "من المهم أن ندرك أهمية كل مباراة، فالانتصارات من شأنها أن تمنحنا الزخم، ونرى أنفسنا في المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، وإذا لم نفز فلن نرى أنفسنا في المراكز الأربعة أو الخمسة الأولى. علينا السيطرة على مشاعرنا حتى النهاية".

وتطرق إلى مدى تأثر كول بالمر بالجفاف التهديفي الذي يمر به بغيابه عن هز الشباك في آخر 8 مباريات: "عندما تسجل تكون سعيدًا؛ حيث تساعد أهدافك الفريق على الفوز، لكن بشكل عام كول في حالة جيدة. إنه سعيد".

وأضاف: "هو يعرف بأنه يعاني لتسجيل الأهداف في الوقت الحالي، لكن هذا أمر وارد حدوثه خلال الموسم، وخلال التدريبات لا نرى تأثره بأي شيء".

وأشاد بريس جيمس قائلًا: "نعرف مدى أهميته بالنسبة لنا. هو قائدنا كما أنه لاعب رائع ونريده جاهزًا، وهذه هي مسؤوليتنا وواجبنا كونه سيساعدنا، هو قادر على اللعب في أكثر من مركز، واللاعبين الجيدين يلعبون في أكثر من مركز".

وتابع: "في اليوم الذي وقعت فيه مع تشيلسي، في اليوم التالي أرسلت له فيديو بأنني أراه كمتوسط ميدان. شاهدت بعض مبارياته عندما كان معارًا لويجان وسجل هدفًا رائعًا من مسافة 25 أو 30 مترًا. أفضل شيء في ريس في الوقت الراهن أنه يساعدنا بقيادته".

وتطرق ماريسكا لإصابات تشيلسي قائلًا: "ويس (فوفانا) يتدرب معنا منذ 10 أيام وبالتالي هو عاد، أما روميو (لافيا) فبدأ العمل معنا وهذه أخبار جيدة، ولكنه لا يزال بعيدا عن الجاهزية بنسبة 100%، وبدوره بدأ نيكو (جاكسون) في الركض، وربما يعود بعد التوقف الدولي".