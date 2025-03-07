تأجيل افتتاح هل هلالك بسبب الأمطار الغزيرة بساحة الهناجر

أعلن قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، عن تأجيل افتتاح فعاليات النسخة التاسعة من برنامج "هل هلالك" إلى مساء اليوم الجمعة، وذلك نظرًا لهطول الأمطار الغزيرة على المسرح المكشوف بساحة مركز الهناجر.

وكان من المقرر افتتاح فعاليات "هل هلالك" في الثامنة من مساء أمس الخميس، إلا أن استمرار هطول الأمطار الغزيرة على مدار اليوم حال دون ذلك.

تقام النسخة التاسعة من برنامج "هل هلالك" تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وضمن فعاليات وزارة الثقافة في رمضان تحت شعار "من المدفع للسحور.. احتفالات الثقافة نور".

وتحيي الليلة الأولى من البرنامج فرقة "رضا" للفنون الشعبية، والتي تعد من أعرق الفرق الفنية التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، حيث تقدم الفرقة مجموعة متنوعة من أشهر استعراضاتها الفنية، تحت إشراف الفنانة إيناس عبد العزيز، مدير عام الفرقة.

وكالمعتاد كل عام، تبدأ فعاليات اليوم بمشاركة من البيت الفني للمسرح، برئاسة المخرج هشام عطوة، حيث يعرض البيت رائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوي، أوبريت العرائس الشهير "الليلة الكبيرة"، وذلك لمدة 15 ليلة عرض متتالية.

وانطلاقًا من الاهتمام بالطفل وتنمية مهاراته الفنية، يتضمن برنامج "هل هلالك" يوميًا "ركن الطفل"، الذي يشمل ورش رسم وأشغالًا فنية، تحت إشراف الفنانة سها كحيل، وذلك طوال فترة إقامة البرنامج.

يُشار إلى أن وزارة الثقافة تهدي فعاليات النسخة التاسعة من برنامج "هل هلالك" للجمهور، حيث يفتح قطاع شؤون الإنتاج الثقافي أبواب مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون مجانًا للجمهور طوال فترة إقامة البرنامج.