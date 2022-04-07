تنفيذ قافلة ترفيهية لإسعاد أطفال الشيخ زويد

نفذ فرع جهاز شئون البيئة في محافظة شمال سيناء فعاليات "قوافل السعادة" تحت شعار "حياة كريمة" بالاشتراك مع مديرية الشباب والرياضة تستهدف أطفال مركز الشيخ زويد.

وقامت المهندسة رضوى سامى شاهين مديرة فرع جهاز شئون البيئة بتنفيذ ندوات عن الحد من تأثير التغيرات المناخية، وندوات أخرى فيما يخص الصحة والحفاظ على الصحة العامة والتغذية الصحية السليمة، وتنمية المهارات الشخصية والقدرات الإبداعية للمرأة المصرية، بجانب تنفيذ ألعاب ترويحية لما يزيد عن 500 طالب وطالبة من خلال البرنامج بالإضافة الى ورشة عمل للرسم والموسيقي والفن التعبيري ومسرح للعرائس.

كما تم تنفيذ عدة ندوات لمبادرة من الأوقاف عن القيم والأخلاق بمشاركة الشيخ أحمد أبو القاسم والدكتور وليد فهمى، بالإضافة إلى فرق شعبة الفن التعبيري بمركز شباب السلام وشعبة الكشافة والكورال بمركز شباب 6 أكتوبر فضلاً عن شعبة الفن التعبيرى وكورال مركز شباب العريش، وسيتم تنفيذ القافلة بالقرى بشكل تتابعى بما يساهم في تحقيق أكبر استفادة ممكنة من هذه القوافل الترفيهية، وتوزيع أكثر من 500 وجبة غذائية وهدايا عينية.