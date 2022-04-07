قومي المرأة ببني سويف يطلق أولى الأمسيات الرمضانية بقرى حياة كريمة

أطلق المجلس القومي للمرأة بمحافظة بني سويف، وبالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة أولى الأمسيات الرمضانية تحت عنوان جلسات الدوار بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركزي ببا وناصر بمحافظة بنى سويف، حيث تم إطلاقها بقرية دنديل ضمن فعاليات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ومن جانبها، قالت نرمين محمود مقرر فرع المجلس للمرأة ببني سويف، إن الأمسية شملت تقديم عروض وأنشطة مختلفة: مثل مسرح عرائس وتقديم عروض فنية ثقافية تتناولت عدد من الرسائل الأساسية للمشروع القومي لتنمية الأسرة والتي تم صياغتها ببساطة لتنطلق على لسان الأراجوز والعرائس المتحركة، لتشكيل حوار تفاعلي مباشر مع الجمهور.

بالإضافة إلى التنورة والفنون الشعبية والإنشاد الديني والأغاني الوطنية، والرسم بالألوان على وجوه الأطفال، بالإضافة إلى ورش لتعليمم الرسم وسط حضور كبير من السيدات والأطفال.

كما شملت الأمسية تقديم رسائل توعية بأهمية المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بعد أن غيرت وجه القرية وتلبية احتياجاتهم موجهين شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على إطلاق تلك المبادرة، وبعض رسائل التوعية الخاصة بالسيدات مثل الزواج المبكر وختان الإناث والعنف ضد المرأة.

وأكدت أن الأمسيات تستمر على مدار شهر رمضان الكريم داخل 5 قري بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك فى قري دنديل ودلاص واشمنت بمركز ناصر، وصفط راشين وقمبش بمركز ببا.

وحضر الأمسية على يوسف رئيس مجلس ومدينه ناصر والدكتورة هبة عبد العظيم، والأستاذة ليلى أبو عقل ونجلاء جلال والدكتورة غادة طوسون عضوات الفرع، والدكتور علاء سعيد ممثلا عن وحدة حياة كريمة بالمحافظة والدكتورة منى عبد الله عضو مجلس النواب وعدد من القيادات والتنفيذية والشعبية بقرية دنديل وعلى القرية.