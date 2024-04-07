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إصابة 6 عمال إثر سقوطهم من سقالة في مدينة الإنتاج الإعلامي

مصطفى بكر
نشر في: الأحد 7 أبريل 2024 - 1:07 ص | آخر تحديث: الأحد 7 أبريل 2024 - 1:09 ص

أصيب 6 عمال بجروح مختلفة إثر سقوطهم من أعلى سقالة أثناء قيامهم بتركيب ديكورات أحد الأفلام في الحي الفرعوني بمدينة الإنتاج الإعلامي بأكتوبر.

تلقى المقدم محمد داود، رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، إخطارًا بسقوط سقالة في الحي الفرعوني بمدينة الإنتاج الإعلامي، وبوجود عمال مصابين.

وكشفت التحريات أن العمال المصابين كانوا يقومون بتركيب ديكورات لإحد الأفلام عندما سقطوا من السقالة، جري نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وقامت النيابة العامة بفتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

 

 

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