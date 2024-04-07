أحمد شاكر عبداللطيف: رقمنة تاريخ الفنان يضمن حفظه للأجيال القادمة

قال الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف، إنه تحمس للمشاركة في مشروع رقمية التاريخ الفني للمشاهير والنجوم بتقنية الذكاء الاصطناعي للحفاظ على تاريخ الفنان وليكون متاحا للجمهور.

وأكد أحمد شاكر عبد اللطيف، في بيان صحفي، أن هذا المشروع يحافظ على مجهود الفنان ومشوار عمره الفني.

وأوضح أن هذه تعد أفضل طريقة لتوثيق المشوار الفني وجمع ذكريات الفنان، خاصة أن الرقمنة أصبحت واقع مستقبلي.

‏ ‏واستطرد: "كده نضمن حفظ تاريخ الفنان للأجيال القادمة بشكل يواكب آليات العصر.. وأجمل ما في الأمر هو تقييم الفنان بشكل مختلف عن التقييمات التقليدية".

وتعاقد عدد من الفنانين والنجوم على فكرة مشروع مبتكرة لتجديد أرشيفهم الفني والحفاظ على ذكريات مشوارهم من خلال الرقمنة والذكاء الاصطناعي. واتفق عدد من الفنانين أبرزهم إلهام شاهين، محمود حميدة، بشرى، بسمة أحمد زاهر، شيري عادل وغيرهم مع شركة لرقمنة أرشيفهم الفني بطريقة حديثة.

ويستهدف هذا المشروع الحفاظ على التراث الفني بتكنولوجيا متماشية مع عصر الذكاء الاصطناعي، كما سيتم من خلاله الكشف عن أرشيف صور وذكريات خاصة لم تنشر من قبل.