القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير طائرة مسيرة وصواريخ للحوثيين في البحر الأحمر

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، مساء اليوم الأحد، تدمير نظام صواريخ أرض - جو متنقل في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، في الفترة ما بين العاشرة صباحًا وحتى الثالثة مساء أمس السبت، الموافق 6 أبريل الجاري.

وقالت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الأحد، إن قوات القيادة المركزية الأمريكية أسقطت أمس، طائرة بدون طيار فوق البحر الأحمر.

وأشارت إلى أن سفينة تابعة للتحالف الأمريكي لحماية السفن في البحر الأحمر، اكتشفت في حوالي الساعة السادسة مساء (بتوقيت صنعاء)، صاروخًا مضادًا للسفن ونجحت في الاشتباك معه وتدميره.

ونفت الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية.

وأكدت في ختام بيانها أن «القيادة المركزية الأمريكية مكرسة لحماية حرية الملاحة، وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا لسفن التحالف والسفن التجارية».

April 6 Red Sea Update



Between approximately 10:00

a.m. and 3:00 p.m. (Sanaa time) on April 6, U.S. Central Command (CENTCOM) forces successfully destroyed one mobile surface-to air missile system in Houthi controlled territory of Yemen. CENTCOM forces also shot down one… pic.twitter.com/8RxvVQ8OBV — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 7, 2024

وفي وقت سابق، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، تنفيذ 5 عمليات عسكرية، خلال الأيام الثلاثة الماضية، استهدفت خلالها عددًا من السفن الإسرائيلية والبريطانية والأمريكية في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي.

وقال بيان للجماعة تلاه المتحدث باسم قواتها المسلحة العميد يحيى سريع، إنهم نفذوا خمس عمليات عسكرية خلال الـ72 ساعة الماضية، حيث تم استهداف السفينة «هوب آيلاند» البريطانية في البحر الأحمر وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة مباشرة، بحسب وكالة سبوتنيك.

وأضاف أنه تم تنفيذ عملية استهداف لسفينتين إسرائيليتين كانتا متجهتين إلى موانئ فلسطين المحتلة الأولى «إم إس سي جريس إف» في المحيط الهندي، والأخرى «إم إس سي جينا» في البحرِ العربي، وأنه تمت عمليةُ الاستهداف بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة، موضحا أن حققت العملية أهدافها.

وأشار إلى سلاحُ الجو المسير نفذ عمليتين عسكريتين استهدفتا عددا من الفرقاطات الحربية الأمريكية في البحر الأحمر، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة وقد حققت العمليات أهدافها بنجاح، وفق البيان.

وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة الحوثي استهداف سفن، تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الإسرائيلية على غزة.