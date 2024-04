القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير طائرة مسيرة وصواريخ للحوثيين في البحر الأحمر

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، مساء اليوم الأحد، تدمير نظام صواريخ أرض - جو متنقل في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، في الفترة ما بين العاشرة صباحًا وحتى الثالثة مساء أمس السبت، الموافق 6 أبريل الجاري.

وقالت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الأحد، إن قوات القيادة المركزية الأمريكية أسقطت أمس، طائرة بدون طيار فوق البحر الأحمر.

وأشارت إلى أن سفينة تابعة للتحالف الأمريكي لحماية السفن في البحر الأحمر، اكتشفت في حوالي الساعة السادسة مساء (بتوقيت صنعاء)، صاروخًا مضادًا للسفن ونجحت في الاشتباك معه وتدميره.

ونفت الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية.

وأكدت في ختام بيانها أن «القيادة المركزية الأمريكية مكرسة لحماية حرية الملاحة، وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا لسفن التحالف والسفن التجارية».

April 6 Red Sea Update



Between approximately 10:00

a.m. and 3:00 p.m. (Sanaa time) on April 6, U.S. Central Command (CENTCOM) forces successfully destroyed one mobile surface-to air missile system in Houthi controlled territory of Yemen. CENTCOM forces also shot down one… pic.twitter.com/8RxvVQ8OBV