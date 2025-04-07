‎طرح البوستر الرسمي لمسلسل بريستيج وعرض الحلقة الأولى يوم 24 إبريل على منصة يانجو بلاي

‎طرحت منصة "يانغو بلاي" وشركة "ذا بلانت ستوديوز" البوستر الرسمي لمسلسل "بريستيج"، للإعلان عن موعد عرض المسلسل رسميًا يوم ٢٤ إبريل الجاري، وذلك ضمن أعمال "يانغو بلاي" الأصلية.

‎يأتي المسلسل المنتظر الذي يقدمه صناع مسلسل "سفاح الجيزة" الذي لاقى نجاحًا كبيرًا، والذي يقدمون من خلاله تيمة مختلفة تجمع بين الكوميديا والجريمة والتشويق على مدار ٨ حلقات، حيث تدور أحداث "بريستيج" في مقهى في وسط البلد تقع فيه جريمة قتل خلال عاصفة قوية تضرب شوارع القاهرة، مما يجبر ١٤ شخصًا من خلفيات اجتماعية مختلفة على اللجوء إلى مقهى في وسط البلد، ويكتشف الجميع أن هناك قتيلًا، مما يصعّد التوترات وأصابع الاتهام حتى يتم الكشف عن لغز الجريمة في الحلقة الأخيرة.

‎انطلقت حملة المسلسل التسويقية في أواخر موسم رمضان ببداية قوية ومشوقة عبر حملة "مطلوب للعدالة" التي أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي انتشرت فيها صور أبطال المسلسل كمطلوبين للعدالة في شوارع القاهرة وكانت من ضمن الحملة الترويجية للمسلسل، أعقبها الإعلان التشويقي للمسلسل الذي كشف عن أبطال المسلسل محمد عبد الرحمن ومصطفى غريب، وبالاشتراك مع عدد كبير من النجوم منهم: مغني الراب زياد ظاظا، وصانع المحتوى محمد عبد العاطي، راندا عوض، دينا، سامي مغاوري، بسام رجب، آلاء سنان، أمينة البنا، معاذ نبيل، وعمر الشريف.

‎ويحمل مسلسل "بريستيج" توقيع المخرج عمرو سلامة الذي يقدم تيمة المكان الواحد في هذا المسلسل للمرة الأولى حيث أكد: "أن تصوير المسلسل في موقع واحد يبدو سهلًا لكنه كان مليئًا بالتحديات. وجود الممثلين في كل المشاهد مع الحاجة إلى التفكير في الخلفية والمشاهد المختلفة بين الشخصيات كان يتطلب تركيزًا خاصًا. كما أن التسلسل الزمني للمشاهد مرتبط ببعضه، مما أضاف بعدًا آخر للتحديات".

‎يضم المسلسل 8 حلقات فقط، وهو ما اعتبره سلامة خيارًا مثاليًا يناسب المنصات الرقمية والأجيال الجديدة التي تميل إلى الحلقات القصيرة دون التطويل غير الضروري. وأضاف: "العمل مع ذا بلانت ستوديوز هو تجربة فريدة، إذ أن الفريق يركز على تقديم محتوى مبتكر يناسب الجيل الجديد ويعتمد على الحلقات القصيرة والمكثفة، وهو ما يناسب الاتجاهات الحالية في المنصات الرقمية. طارق نصر وفريقه لديهم رؤية متقدمة ويعملون على تعزيز التنوع في المحتوى العربي، و"إنجي أبو السعود"، كاتبة المسلسل، قدمت إضافة مميزة للعمل من خلال نوعية الكوميديا التي تناسب الأجيال الأصغر وتختلف عن الكوميديا التقليدية التي اعتاد عليها الجمهور".

‎ومن جانبه قال المنتج طارق نصر، الرئيس التنفيذي لشركة "ذا بلانت ستوديوز": "عملنا على مسلسل بريستيج بروح جماعية مليئة بالشغف والتحدي. أردنا أن نقدم عملًا يمزج بين الرؤية المختلفة والإيقاع السريع، مع الاعتماد على حبكة مشوقة وأسلوب بصري حديث يتماشى مع مزاج الجمهور العربي اليوم".

‎وأضاف: "نعمل في ذا بلانت ستوديوز على بناء أعمال أصلية تعكس هوية منطقتنا وتخاطب جمهورها، مسلسل "بريستيج" بالنسبة لنا خطوة جريئة في هذا الاتجاه، بالشراكة مع منصة يانغو بلاي التي تتسم بالاحترافية وتدعم الإبداع في صناعة المحتوى العربي، وفي وقت قليل أصبحوا قادة في مجال إنتاج المحتوى في الشرق الأوسط، بقيادة إيلينا برودسكايا، مديرة المحتوى الإقليمية، وجو الخوند، مدير الإنتاجات الأصلية في يانغو".

‎وأكد نصر أن "العمل يقدم تجربة مشاهدة غير تقليدية، ويمثل تحديًا جديدًا لنا كفريق إنتاج، لأنه يجمع هذا الكم من النجوم والممثلين في مكان واحد ضمن حبكة محكمة، ويعتمد بشكل كبير على ديناميكية العلاقات وتطور الشخصيات داخل مكان مغلق".

‎ومن جانبها قالت الكاتبة إنجي أبو السعود، بأن مسلسل "بريستيج" يجمع بين الجريمة، التشويق، والكوميديا، وهي التوليفة الأقرب لشخصيتي ورؤيتي للحياة، مشيرة إلى أن هذا العمل يمثل خطوة مختلفة بالنسبة لي بعد تجربتي الثانية في الكتابة بعد مسلسل "سفاح الجيزة"، الذي كان يغلب عليه الطابع الجاد السوداوي والمظلم. وأضافت: "أردت أن أقدم شيئًا مختلفًا هذه المرة".

‎وأوضحت إنجي أن المسلسل يضم عددًا كبيرًا من الشخصيات المتداخلة، حيث عملت على رسم كل شخصية بعناية لتكون متفردة ولا تشبه غيرها وبطريقة دقيقة تحاكي الواقع، سواء من خلال تصميم الكافيه أو رسم الخطوط العريضة لتطور الشخصيات على مدار الحلقات، بحيث تكون كل شخصية مميزة ولا تشبه الأخرى، وأضافت أنها استلهمت الشخصيات من الواقع، مع التركيز على تفاصيل دقيقة في تصميم الكافيه الذي تدور فيه الأحداث، ورسم تطور الشخصيات بشكل واضح على مدار الحلقات.