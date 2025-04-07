أكد أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط في نادي الزمالك، أن ناديه يمتلك شيكات مفتوحة لضم لاعبي الأهلي، ردًا على رغبة الأخير في ضم بعض لاعبي الزمالك، مثل أحمد سيد "زيزو" ومحمود بنتايك.

وفي تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون سبورت»، قال ميدو: "رغبة زيزو هي الاستمرار في الزمالك، وأنا متأكد تمامًا أن الأهلي يحاول بكل الطرق ضم زيزو، ليس زيزو فقط، بل يريد الأهلي ضم 5 إلى 6 لاعبين من شباب الزمالك، وهذا هدفهم الأساسي".

وأضاف ميدو: "لقد تواصل الأهلي مع سانت إتيان لضم محمود بنتايك، لكننا نجحنا في التعاقد معه أولًا، وهذا يعتبر نجاحًا كبيرًا لنا أن منافسنا يحاول ضم لاعبين من فريقنا".

وفي تعليقه على سوق الانتقالات، قال ميدو: "هل السوق والشطارة على لاعبي الزمالك فقط؟! نحن لدينا أيضًا خططنا لضم لاعبي الأهلي إذا تطلب الأمر، لكن سياستنا ليست إضعاف المنافسين بل ضم ما نحتاجه فقط".

وكشف ميدو عن وجود لاعبين من الأهلي طلبوا الجلوس معه للتفاوض على الانتقال للزمالك، قائلاً: "يوجد لاعبين أساسيين في الأهلي طلبوا الجلوس معي لكي يوقعوا للزمالك، لكن سياستنا هي الحفاظ على الفريق وتعزيز احتياجاتنا فقط".

واختتم ميدو تصريحاته قائلاً: "الأمور المادية في النادي أفضل مما يتخيله البعض، وإذا كان هدف الأهلي هو ضم لاعبي الزمالك فقط، فنحن لدينا شيكات مفتوحة لضم لاعبي الأهلي أيضًا، لكننا نهتم فقط بما نحتاجه. وأخيرًا، لم أرَ لاعبًا يريد الاستمرار في الزمالك أكثر من زيزو، مثلما انتصرنا في مباراة القمة في الملعب، إن شاء الله ستسمعون أخبارًا جيدة قريبًا".