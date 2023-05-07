سول وطوكيو توافقان على زيارة خبراء كوريين جنوبيين لمحطة فوكوشيما للطاقة النووية

اتفق الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الأحد، على السماح لمجموعة من الخبراء الكوريين الجنوبيين بزيارة اليابان في وقت لاحق من الشهر الجاري؛ لتفقد تصريف المياه المشعة المخطط له من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المعطلة.

وينظر إلى الاتفاق، الذي تم الإعلان عنه عقب قمة عقدت في سول، على أنه بادرة حسن نية من جانب اليابان وسط دفء العلاقات بين البلدين، حيث لا يزال الكوريون الجنوبيون يشعرون بالقلق بشأن تصريف المياه على الرغم من المراقبة المستمرة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

وقال "يون"، خلال مؤتمر صحفي مشترك في المكتب الرئاسي في سول: "فيما يتعلق بالمياه الملوثة من فوكوشيما، اتفقنا على إرسال فريق تفتيش ميداني من الخبراء الكوريين الجنوبيين للمحطة".

وأضاف يون: "آمل أن يتم إحراز خطوة ذات مغزى بالنظر إلى مطالب شعبنا بإجراء فحص موضوعي قائم على أساس علمي".

ومن جانبه، قال كيشيدا، إنه يدرك جيدا مخاوف الكوريين الجنوبيين بشأن تصريف المياه المخطط له هذا الصيف، لكنه تعهد ببذل قصارى جهده كرئيس لوزراء اليابان لضمان عدم إلحاق الضرر بصحة شعبي البلدين.

ووصل رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى كوريا الجنوبية اليوم الأحد؛ لعقد قمة مع الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، في إشارة إلى استئناف "الدبلوماسية المكوكية" على نطاق واسع بين قادة البلدين بعد 12 سنة.

وتأتي زيارة كيشيدا في الوقت الذي تحسنت فيه العلاقات الثنائية بشكل كبير بعد قرار سول في مارس الماضي بتعويض الضحايا الكوريين من العمل القسري الياباني في زمن الحرب دون مساهمات من الشركات اليابانية.