صرح رئيس جامعة موسكو الحكومية فيكتور سادوفنيشي، بأن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قد تستمر لعام آخر، وسيصبح التطعيم نقطة تحول في مكافحة تفشي الفيروس.



وقال سادوفنيشي، لوكالة أنباء تاس الروسية، اليوم الاثنين: "يبدو لي أن التطعيم سيصبح نقطة تحول، لكني لا أعتقد أن فيروس كورونا سيختفي"، مضيفا: "هدف المجتمع العالمي هو جعل التطعيم واسع الانتشار وتحت السيطرة عليه، ومعظم الخبراء يعتقدون أن الوباء سيستمر لسنة أخرى، واتفق معهم".



وكانت روسيا قد سجلت أول لقاح في العالم ضد (كوفيد-19) في أغسطس 2020، وطوره مركز "جماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.