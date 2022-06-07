وزير السياحة والآثار يترأس الاجتماع الأول لجنة تراخيص المنشآت الفندقية

ترأس الدكتور خالد العناني وزبر السياحة والآثار، الاجتماع الأول للجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية.



واستهل الوزير، الاجتماع، بالترحيب بأعضاء اللجنة وتهنئتهم بصدور قانون المنشآت الفندقية والسياحية، مستعرضاً مواده وأهميتها وذلك لتعريف أعضاء اللجنة به وبالهدف من تشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية ومهامها ونظام عملها.

وأكد الوزير على ضرورة الالتزام بتطبيق هذا القانون كلٍ في مجاله، وذلك لحوكمة العمل في القطاع السياحي وتنسيق العمل مع جميع الجهات المعنية كل فيما يخصه من خلال آلية عمل واحدة منضبطة بالشكل الذي يسهم في إسراع وتيرة العمل وخاصة ما يخص تيسير تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية بصورة خاصة مما يساهم في النهوض بالقطاع السياحي وتحقيق معدلات نمو مرتفعة لتعزيز ريادة مصر كواحدة من أفضل الوجهات السياحية العالمية.

وأشار إلى أن الهدف هو تنفيذ رؤية واحدة وإسراع الإجراءات الخاصة بتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية بكافة أنواعها من خلال تطبيق سياسة الشباك الواحد.



وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات الهامة من بينها التأكيد على ضرورة قيام المنشآت الفندقية والسياحية باستيفاء جميع الاشتراطات المطلوبة من جانب الحماية المدنية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت التي لم تقوم بتطبيقها أو بعدم استيفائها لبعض منها، مع توضيح هدف وضع هذه الاشتراطات من جانب الجهات المعنية.



كما جرى التأكيد على ضرورة التنسيق بين وزارة السياحة والآثار وهيئة سلامة الغذاء فيما يخص أعمال المرور والتفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية بجميع المحافظات مع التوصية بالتنسيق مع الوزارة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حالة حدوث أية مخالفات ترصدها اللجنة، بالإضافة الى التنسيق بين الوزارة وشرطة السياحة والآثار حول آلية تنفيذ قرارات غلق وفتح المنشآت الفندقية والسياحية بكافة المحافظات السياحية.



يذكر أن اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية يترأسها وزير السياحة والآثار، وعضوية رؤساء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للنقل النهري، والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، ومصلحة الجمارك، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، والإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، وقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، وقطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري، بالإضافة إلى ممثلي وزارات كل من البيئة، القوى العاملة، المالية، التنمية المحلية، والدفاع.

كما تضم اللجنة في عضويتها مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار، ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، ورؤساء مجالس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وغرفة المنشآت الفندقية، وممثلي الجهات المعنية.